حريق هائل في موسكو يغطى مساحة قدرها 55 ألف متر مربع

أجلت قوات الطوارئ الروسية حوالي 3 آلاف شخص من المجمع التجاري “سينديكا” الواقع شمال غرب العاصمة الروسية موسكو، و الذي اندلع فيه حريق هائل غطى مساحة قدرها 55 ألف متر مربع.

وقالت المديرية العامة لوزارة الطوارئ الروسية في مقاطعة موسكو إن الحريق تسبب بانهيار سقف المجمع، الذي يعد أحد أكبر المراكز لتجارة مواد البناء والتشطيب في موسكو، على مساحة ألف متر مربع. وأفادت تقارير بانفجار عدد من السيارات، التي بقيت في موقف السيارات بالمجمع، جراء الحريق.

ويعمل نحو 100 رجل إطفاء على إخماد الحريق المصنف في الفئة الثالثة، إضافة إلى 3 مروحيات و8 فرق من خدمة الحماية من الغاز والدخان. ويقع مجمع “سينديكا” في طريق موسكو الدائري ويتكون من طابقين ويبلغ إجمالي مساحته أكثر من 130 ألف متر مربع، حيث أكثر من 1200 محل تجاري ومنطقة لمطاعم الوجبات السريعة.

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