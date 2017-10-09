بغداد تطلب من إقليم كردستان تسليمها شبكات الاتصال الخليوي

قالت الحكومة العراقية اليوم الإثنين، إنها ستسعى إلى فرض سيطرتها على مشغل لشبكة الهاتف المحمول مقره في إقليم كردستان ونقل مقر الشركة إلى العاصمة بغداد.

وجاء الإعلان عقب اجتماع لمجلس الوزراء حضره كبار المسؤولين الأمنيين، وفي إطار سلسلة إجراءات ضد حكومة الإقليم في شمال العراق بعد أن أجرت استفتاءً على الاستقلال الشهر الماضي رفضته حكومة بغداد.

ومن أبرز مشغلي شبكة الهاتف المحمول في الإقليم شركة “كورك تيليكوم” وهي شركة مملوكة بالشراكة لعائلة رئيس الإقليم مسعود برزاني مع الشريك الفرنسي “فرانس تيليكوم”، وهي من الثلاث شركات الحائزة على رخصة العمل في مجال الموبايل في العراق، إلى جانب شركتي آسيا سيل وشركة زين العراق.

وتغطي كورك جميع المحافظات الثمانية عشر في العراق.

من جهتها. طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية في بيان لها، بتسليم مسلحي داعش الذين سلموا أنفسهم إلى قوات البيشمركة خلال المعارك الأخيرة.

كما كشفت اللجنة عن عزم الحكومة استخدام القوة في حال عدم استجابة إقليم كردستان لمطالب بغداد المتمثلة بالسيطرة على آبار النفط والمناطق المتنازع عليها وإلغاء الاستفتاء، قبيل تطبيق عقوبات جديدة بحق الإقليم.

وقال عضو اللجنة محمد ناجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن “دعوات الحكومة الأخيرة واضحة جداً بشأن تسليم المناطق المختلطة، فضلاً عن تسليم المنافذ الحدودية والمطارات وإلغاء نتائج الاستفتاء الانفصالي”.

وأضاف أن “الدستور ينص على وجوب سيطرة الحكومة على تلك المنافذ وإدارة الحقول النفطية، ولا يمكن استمرار مجاملة الإقليم بإدارة تلك الأمور من خلالها”، مبيناً أن “الحكومة عازمة على استخدام القوة في حالة عدم استجابة سلطة إقليم كردستان لتلك المطالب الأولية ضمنها المناطق المتنازع عليها، واستجابة قوات البيشمركة لأوامر الحكومة المركزية”.

وأوضح ناجي أن “الحكومة تعتزم إصدار عقوبات جديدة نتيجة عدم إلغاء الاستفتاء، ومن ضمنها إيقاف التعاملات البنكية بشكل كلي وفرض حصار أوسع على المنافذ الحدودية وغيرها من الإجراءات التي صوّت عليها البرلمان”

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