تزويد واشنطن “داعش” و”النصرة” بالأسلحة

9 أكتوبر, 2017 - 6:36 مساءً المصدر: وكالات
تزويد واشنطن “داعش” و”النصرة” بالأسلحة
قال رئيس إدارة العمليات الرئيسية في الجيش السوري الجنرال علي العلي خلال استعراض أسلحة تم الاستيلاء عليها من المسلحين، أن الولايات المتحدة الأميركية لا تمد المعارضة بالأسلحة بل تزود بها مقاتلي تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.
وقال العلي للصحفيين بحسب ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية: “نعلم أن الولايات المتحدة زودت الإرهابيين في سوريا في الفترة من 5 حزيران وحتى 15 أيلول من العام الجاري، بـ 1421 شاحنة بمعدات عسكرية وأسلحة، بدعوى أن هذه الأسلحة مخصصة لمحاربة الإرهابيين، لكن في نهاية المطاف وصلت إلى أيادي مقاتلي “داعش” و”جبهة النصرة”.
وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية قد صرح، في أيار  الماضي، أن تلك الأسلحة مرسلة إلى “قوات سوريا الديمقراطية”، والذين كان من المفترض أن يستخدموها لتحرير الرقة من الإرهابيين.
المصدر: وكالات
9 أكتوبر, 2017

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