منع وفد حماس من الذهاب إلى القاهرة من قبل إسرائيل

قال القيادي في حركة حماس، حسن يوسف، الاثنين، إن مصر أبلغت وفد حركة حماس برفض إسرائيل السماح لهم بالخروج من الضفة الغربية للمشاركة بحوارات فتح وحماس في القاهرة.

وأكد حسن يوسف أن وفدا من حماس من الضفة تلقى دعوة من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة بين فتح والحركة، وتدخلت مصر لدى إسرائيل للسماح لهم بالسفر إلى القاهرة للالتحاق بوفد الحركة في الحوارات.

وأضاف القيادي أن تل أبيب منعت سفر الوفد، وأبلغت مصر رفضها منح تصاريح السفر.

وأكد حسن دعمه ودعم الحركة الكامل للمصالحة وإنهاء الانقسام السياسي.

ويجتمع وفدا حركتي فتح وحماس في القاهرة، الثلاثاء، لاستكمال مباحثات المصالحة، التي ستناقش آليات تمكين الحكومة واستلامها قطاع غزة، واستلام المعابر، وأعلنت كل حركة أسماء وفدها المشارك.

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