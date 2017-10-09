إصدار مذكرة ضد رئيسة الوزراء السابقة في بنغلادش

قال مسؤولون بنغال، الاثنين، إن مذكرة اعتقال صدرت ضد رئيسة وزراء بنغلادش السابقة خالدة ضياء، لصلتها باتهامات تتعلق بشن هجمات بالألعاب النارية على حافلة، تردد أنها من تنفيذ أنصارها.

وقد أسفر الهجوم، منذ عامين، عن مقتل 8 ركاب.

وقال ممثل الادعاء مصطفى زور رحمان، إن محكمة في منطقة كوميلا شرق البلاد، أصدرت المذكرة بعد اتهام المحققين لضياء، التي تترأس أيضا الحزب الوطني البنغالي المعارض، و77 معارضا آخرين.

وأفاد المحققون بأن 8 ركاب قتلوا على متن الحافلة، بعد أن ألقى نشطاء الحزب الوطني البنغالي وحلفائه ألعابا نارية على الحافلة في منطقة شاوداغرام، نحو 110 كم شمال شرق العاصمة دكا، في 3 فبراير/شباط 2015.

وشُن الهجوم في ظل حصار عام لوسائل المواصلات دعا إليه الحزب للمطالبة باستقالة الحكومة التي تترأسها رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

يُشار إلى أن ما لا يقل عن 130 شخصا قتلوا وأصيب الكثيرون في أنحاء بنغلادش بسبب العنف، وأغلبهم بسبب هجمات بزجاجات المولوتوف استهدفت سيارات، بعد دعوة حزب ضياء للحصار.

وقال المحقق نور زمان هولادار، إن ضياء التي سافرت في رحلة خاصة إلى لندن، متهمة بتحريض أنصارها على الفوضى في المظاهرات المناهضة للحكومة.

ونظم حزبها مظاهرة في كوميلا بعد صدور أمر المحكمة، وقال إن الاتهامات ذات دوافع سياسية.

يُذكر أنه أُفرج عن ضياء بكفالة الأسبوع الماضي، بعد صدور مذكرة من محكمة بدكا لاعتقالها بتهم مماثلة متعلقة بهجوم آخر بألعاب نارية شنه أنصارها قُرب دكا في 23 يناير/كانون الثاني 2015.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

