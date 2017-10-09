تقنية جديدة تجعل الانسان يخلد تكنولوجياً

يبدو ذلك وكأنه مؤامرة من أحدث أحد أفلام الخيال العلمي ولكن تحميل عقلك على جهاز كمبيوتر لتحقيق خلود دائم يمكن أن يصبح قريباً حقيقة واقعة.

كشف عالم الفيزياء البريطاني الشهير البروفيسور براين كوكس والمحاضر في جامعة مانشستر أن هذه التقنية والمعروفة باسم “التفرد التكنولوجي” يمكن أن تكون متاحة في وقت أقرب مما كنا نعتقد.

وأضاف “كوكس” أنه لا يوجد سبب يعيق محاكاة الذكاء البشري بواسطة أجهزة الكمبيوتر وعلى الرغم من أن “كوكس” لم يذكر جدولاً زمنياً لكنه قال خلال المقابلة التي أجراها مع “صن أونلاين” إنه لا يوجد مانع على الإطلاق فالتفرد التكنولوجي هو تقنية يعتقد الخبراء أنها يمكن أن تستخدم في المستقبل لتحويل العقل البشري إلى بيانات رقمية وتحميلها على أجهزة كمبيوتر قوية ومتطورة للغاية كما قال: “لا أعتقد أن الدماغ البشرية تختلف عن الكمبيوتر”.

وتوقع مدير الهندسة في غوغل راي كورزويل أنه بعد 30 عاماً سيكون بمقدور البشر تحميل عقولهم بالكامل على أجهزة الكمبيوتر لتصبح رقمية وادعى أيضاً أن الأجزاء البيولوجية من جسمنا سيتم استبدالها بأجزاء ميكانيكية وهذا يمكن أن يحدث في وقت مبكر من عام 2100.

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