العراق يودع فاضل خليل

أعلنت دائرة السينما والمسرح التابعة لوزارة الثقافة العراقية، الأحد، عن وفاة الفنان العراقي فاضل خليل عن عمر ناهز الـ71 عاما.

وقالت مديرة إعلام الدائرة زينب القصاب “إن دائرة السينما والمسرح تلقت، قبل قليل، اتصالا من أسرة الفنان العراقي الكبير فاضل خليل، أبلغتنا فيه بوفاته”.

وأضافت القصاب أن الفنان الراحل عانى قبل مدة من المرض وأجرى على إثر ذلك عملية جراحية كبرى، مشيرة إلى أن وفدا من الدائرة زاره في منزله بعد إجراء العملية للاطمئنان على صحته.

وولد فاضل خليل في مدينة العمارة محلة “السرية” 1946، لأب كان يمتهن الحلاقة وكان يعتبر من مثقفي المدينة آنذاك، وهناك فك خليل خطوط الأبجدية لينطلق بعدها في مشوار الحياة والفن، حيث تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة من جامعة بغداد في اختصاص الفنون المسرحية عام 1970، لذلك عُين مُعيدا للفنون عام 1971.

وحصل خليل على الدبلوم العالي في الإخراج المسرحي من كلية الفنون الجميلة من جامعة بغداد عام 1979.

كما حصل على شهادة الدكتوراه فلسفة في الإخراج المسرحي والعلوم المسرحية أثناء دراسته في المعهد العالي للعلوم المسرحية V. T. E. S في بلغاريا عام 1985.

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