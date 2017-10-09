أردوغان يصل أوكرانيا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة يبحث خلالها مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو التعاون الثنائي ومسألة تتار شبه جزيرة القرم الروسية.

وفور وصوله كييف، اليوم الاثنين، توجه أردوغان لوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري للمجد الخالد في قلب العاصمة الأوكرانية، قبل شروعه في المباحثات الرسمية.

ويرافق الرئيس في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ونائب رئيس الوزراء فكري إشيق، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق.

ويترأس أردوغان وبوروشينكو سادس جلسة لمجلس تركيا-أوكرانيا الاستراتيجي للتعاون، والتي يتم خلالها بحث مسألة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقات.

كما يناقش الطرفان النشاط المشترك في مجال الدفاع.

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