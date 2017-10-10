هيئة قضاء زحلة بالتيار تقرر عدم الاستقالة

أكدت مصادر في ​التيار الوطني الحر​ لـ”الأخبار” أن هيئة قضاء زحلة في التيار اجتمعت أمس وقررت أنها لن تستقيل من مهماتها. وتعمّدت الهيئة تسريب خبر يفيد بأنها “لا تزال موجودة ومتضامنة، وستستكمل عملها واستعداداتها للمعركة الانتخابية”.

وأتى الاجتماع، ثم تسريب الخبر رداً على المعلومات التي جرى تداولها طوال يوم أمس، عن أنها قررت الاستقالة، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​ الأحد الماضي، وحضره أركان الهيئة ونحو 20 عضواً من كوادر التيار، لبحث مشاكل الحزب في القضاء.

وفي السياق نفسه، يجري الحديث في ​المتن الشمالي​ عن إمكان استقالة هيئة القضاء التي يرأسها المنسّق هشام كنج. ويتم التسويق لهذه المعلومات بصفتها قراراً ينوي رئيس التيار اتخاذه، لتعيين المختار أمين خوري منسقاً للقضاء عوضاً عن كنج، ومديراً للماكينة الانتخابية بوصفه العوني الوحيد القادر على التواصل مع جميع الأفرقاء العونيين.

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