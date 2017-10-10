العلاقة بين الحريري وسعيد “مقطوعة”

10 أكتوبر, 2017 - 9:01 صباحًا المصدر: الأنباء
العلاقة بين الحريري وسعيد “مقطوعة”

كشف النّائب السّابق فارس سعيد لصحيفة “|لأنباء الكويتيّة” عن انقطاع علاقته مع الرئيس سعد الحريري، وقال في هذا الصدد: “كان الرهان لدى القوات وتيار المستقبل من خلال التسوية الحفاظ على ما تبقى من الجمهورية لأن عكس التسوية كان سيبقي الفراغ الرئاسي مما يؤدي الى انهيار الدولة”.

وأضاف: “كانت وجهة نظري أن كلفة هذه التسوية أكثر من مردودها الإيجابي، وبعد مرور عشرة أشهر، تبين أن البلد يتشكل من فريق واحد بعيدا عن الدستور والإجماع الوطني، ومنذ ذلك الوقت انقطعت العلاقات السياسية بيني وبين المستقبل والقوات، وزرت الرئيس الحريري مرة واحدة لإطلاعه على نشأة معارضة جديدة بالتعاون مع د.رضوان السيد وقال الحريري: “لست موافقا” وهنا انتهت القصة مع المستقبل.

المصدر: الأنباء
10 أكتوبر, 2017

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