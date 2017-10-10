“حزب الله”.. الحاضر الغائب في لقاء “كليمنصو”

أشارت مصادر متطلعة على اللقاء الّذي جمع كلاً من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب ​وليد جنبلاط​ في منزل الأخير في كليمنصو مساء الأحد، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّ “إلى جانب المواضيع المتعلّقة بتحصين لبنان داخليّاً وخارجيّاً بعيداً عن المحاور المتصارعة، والتأكيد على أولوية المصلحة الوطنية وأهميّة عمل المؤسسات، كان “حزب الله” هو الحاضر الغائب في الجلسة عبر حليفه بري، لا سيما في ضوء التضييق عليه و​العقوبات الأميركية​ الّتي من المتوقّع أن تكبّله أكثر في المرحلة المقبلة نتيجة سلوكه طريقاً مغايراً ل​سياسة النأي بالنفس​”.

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