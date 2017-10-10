القائم بأعمال السفارة السورية في عمان: لا أقبل أن يوبخني أحد

نفى القائم بأعمال السفارة السورية في عمان أيمن علوش تعرضه للتوبيخ من السلطات الاردنية بعد استدعائه من وزارة الخارجية ، وقال : لم توبخني وزارة الخارجية ولا أنا أرضى أحد أن يوبخني.

وأضاف علوش في حوار على فضائية جوسات، لا يوجد شيء بالدبلوماسية اسمه “توبيخ” ، استدعتني وزارة الخارجية ، ونقلوا رسالة شفهية مفادها أن هناك استياء من الإساءة للشعب الأردني والجيش الأردني، فقط هذه الرسالة .

وقال علوش ان الجيش الأردني جيشنا وثقتنا بأن الجيش الذي حمل السلاح ضد إسرائيل لا يمكن أن يضيع البوصلة.

واردف قائلا : نكن للجيش الاردني كل المحبة ، و”رحم الله شهداء الجيش الأردني الذين شاركوا بحرب تشرين”.

وهاجم علوش ما وصفه بـ “الإعلام الرخيص” في الأردن دون أي يسميه.

وكان علوش شكك في لقاء مع نخبة من الإعلاميين والنشطاء الأردنيين قبل ايام ، بالدور الاردني في حرب تشرين / حرب اكتوبر 73، ما دفع وزارة الخارجية الأردنية استدعائه وتنبيهه بخصوص تصريحاته.

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