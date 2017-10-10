أحمد الحريري من طرابلس: لا نتحدى أحداً

حيا الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري، “المحامين الذي يحملون هموم الناس”، واصفا إياهم بـ”الجنود المجهولين الذي يمارسون مهنة حرة وشريفة”.

وأشار الحريري، خلال جولة له في القلمون وطرابلس، إلى أن “الهدف من التسوية التي تمت منذ 10 أشهر هو الاستقرار”، لافتا إلى أن “كثيرين ما كان بإمكانهم المجيء إلى طرابلس في السنوات الماضية، في ظل جولات العنف التي كان الهدف منها قتل الحياة في عاصمة الشمال، ومنعنا من اللقاء في ساحات اللقاء، وقتل كل مبادرة فردية من شأنها تحسين الواقع الاجتماعي والانمائي”.

وقال: “ان الهم الأول والأخير للرئيس سعد الحريري هو مصلحة الناس، فقد كان منذ 10 أشهر أمام قرار مصيري وتاريخي من أجل البلد، ولو لم يأخذ القرار الذي اتخذه، لكان البلد في ظروف مختلفة اليوم”.

وأضاف، “نحن اليوم في مرحلة دقيقة تستوجب منا التنبه إلى المخاطر وتأمين حماية البلد من العاصفة الكبيرة التي تمر في المنطقة، لأننا لا نريد أن نسمع كلمة يا ليت مرة أخرى، وبالنسبة لنا كنا أمام خيارين، إما أن نقف في وسط هذه العاصفة ويصيبنا منها ما أصاب غيرنا، أو أن نقف إلى جانبها كي تمر، ونقوم بمعالجة تداعياتها”.

ورأى “أن كل شخص يجلس هنا لا يريد أن يعود البلد إلى الزمن الأسود، والرئيس الحريري يشكركم على الوعي الموجود لديكم، فنحن منكم، ورفيق الحريري جاء من بينكم، واستطاع أن يخلق لنا رؤية تضم الجميع، ونحن لسنا في موقع التحدي لأحد، بل نقوم بواجباتنا التي يمليها علينا ضميرنا ووقفتكم معنا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري”.

وختم مشددا على أن “تيار المستقبل” يديه مفتوحة لكل الناس، ليس لدينا قلوب مغلقة، بل كل ما يهمنا أن نستطيع إيصال البلد إلى بر الأمان”.

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