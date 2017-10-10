سوريا تهاجم بماردكيان والسومة أمام أستراليا

أعلن أيمن الحكيم مدرب المنتخب السوري تشكيلة “نسور قاسيون” الرسمية في مواجهة مضيفه منتخب أستراليا في إياب الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أستراليا في سيدني.

وكان المنتخب الأسترالي قد عاد بتعادل ثمين أمام نظيره المنتخب السوري بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي في لقاء الذهاب،

ليصبح المنتخب الأسترالي الأقرب لتحقيق هذا الإنجاز خاصة أن هذه المباراة تلعب على ملعبه.

ويسعى المنتخب السوري لتحقيق الفوز في هذه المواجهة المصيرية وتحقيق الحلم، حيث أن الفائز سيواجه صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد كونكاكاف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل،

وذلك من أجل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وضمت التشكيلة: الحارس إبراهيم عالمة، أمامه فهد اليوسف وجهاد الباعور ومحمد زاهر الميداني ومؤيد العجان للدفاع، ومحمود المواس وتامر حاج محمد وحميد ميدو وعدي جفال للوسط،

وفي الهجوم مارديك مارديكيان وعمر السومة.

ويحتاج المنتخب السوري إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة غير 1-1.

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