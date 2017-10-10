إيران تضع شروطها لعودة العلاقات مع السعودية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن بدء استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يتطلب خطوات عدة من قبل الرياض في البداية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، ردا على سؤال حول تبادل الوفود بين البلدين لتفقد الأماكن الدبلوماسية، أن هذه الزيارات مطروحة ضمن جدول الأعمال، لكنها لم تنجز بعد، وذلك وفقاً لوكالة “أنباء فارس”.

وذكر قاسمي أنه لتحسين العلاقات بين الجانبين يتعين على السعودية “إنهاء سلوكها غير المنطقي وغير العقلاني تجاه إيران وبلدان المنطقة”، وإنهاء “عدوانها على الشعب اليمني المضطهد”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن تعديل الرياض لسلوكها في ظروف جديدة قد يمهد لاتخاذ بعض الإجراءات في هذا الاتجاه، معرباً في الوقت ذاته عن أسفه لعدم وجود رغبة في ذلك حتى الآن من قبل الحكومة السعودية.

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