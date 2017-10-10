يلدريم يكشف الهدف التركي في إدلب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن الهدف من الأنشطة التركية في إدلب السورية هو التصدي لموجة هجرة إلى تركيا.

وأضاف يلدريم، في اجتماع برلماني لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن تركيا تستهدف أيضا تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل، وذلك وفقاً لـ”رويترز”.

وكان رئيس الوزراء التركي أعلن، الأحد الماضي، أن أنقرة تنسق خطواتها في محافظة إدلب السورية مع الجانب الروسي.

من جانبه، شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن هدف نشر القوات التركية المتوقع في إدلب هو وقف الاشتباكات تماما والتمهيد للمرحلة السياسية في سوريا.

وقالت القوات المسلحة التركية، أمس الاثنين، إنها بدأت أنشطة استطلاع داخل إدلب.

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