الطيران الحربي يدمر مركز قيادة “داعش” في ديرالزور

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي شن 182 ضربة خلال الـ24 ساعة على الإرهابيين الدوليين في سوريا.

وقال كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر/تشرين الأول: “يوم العاشر من أكتوبر استمر سلاح الجو الروسي بالقضاء على مقاتلي داعش، الذين تسللوا إلى ديرالزور من مناطق غرب العراق. وقام الطيران الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية بشن 182 ضربة على الإرهابين الدوليين”.

وأضاف: ضربات القوات الجوية الروسية دمرت في محافظة دير الزور بالقرب من حطلة مركز قيادة “داعش الإرهابي”، مؤكداً أن مجموعة من 34 مسلحا وصلوا من العراق بالإضافة إلى عدد كبير من المسلحين أصولهم من دول آسيا ورابطة الدول المستقلة والجزائر كانوا يختبؤون في نقطة الإرهابيين.

وقال: “في منطقة بلدة حطلة تم تدمير مركز قيادة لداعش و3 مجموعات لداعش وصلوا الى المنطقة من اراضي العراق. وتم تأكيد مقتل 34 مسلحا، وتدمير 5 سيارات دفع رباعي محملة برشاشات وسيارتي ذخائر”.

وأعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 70 مسلحا في مدينة الميادين السورية نتيجة ضربات الطيران الروسي، مؤكداً أن طائرات دون طيار كشفت نقطة دعم للإرهابيين شرق نهر الفرات في منطقة الميادين.

وقال: “خسائر الإرهابيين في الأرواح، شكلت أكثر من 50 مقاتل قتيل، كمحور 30 آخرون في الأنفاق تحت الأرض، وبعد 40 دقيقة، وجهت طائرة “سو-34″ ضربة أخرى… والتي أسفرت عن تصفية حوالي 20 مقاتل حضروا لإجلاء الإرهابيين الجرحى”.

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