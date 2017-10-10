الأسبوع المقبل ..محادثات بين لافروف والجعفري في موسكو

أعلن سفير العراق في روسيا، حيدر منصور هادي، أن وزير خارجية بلاده، إبراهيم الجعفري، يعتزم بحث الوضع بكردستان العراق بعد الاستفتاء، مع نظيره الروسي سيرغى لافروف خلال زيارته لموسكو.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن في وقت سابق، أن الجعفري سيقوم بزيارة إلى موسكو، في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيعقد لقاءات مع لافروف ونائب رئيس الوزراء دميتري روغوزين.

وقال هادي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر قناة “روسيا اليوم”، إن “وزير الخارجية سيزور موسكو في المستقبل القريب ويجتمع مع لافروف، بالطبع ستناقش مشكلة هذا الاستفتاء”.

وأجرى إقليم كردستان يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي، استفتاء حول الاستقلال عن العراق.

ووفقا للجنة المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان، صوت 92.7% من الناخبين لصالح الاستقلال عن العراق.

وأعلنت السلطات العراقية أن الاستفتاء غير شرعي وشددت على أنها لن تجرى محادثات مع الحكومة الإقليمية للحكم الذاتي بعد نتائج التصويت.

وعارضت الدول المجاورة لكردستان العراق، وعلى رأسها تركيا وإيران، هذا الاستفتاء، وكذلك فعلت الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

واتخذت بغداد عددا من الإجراءات العقابية ضد المنطقة الكردية، ومنها تعليق الرحلات الجوية الدولية مع إقليم كردستان.