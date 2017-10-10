مقترح أممي جديد لحل الأزمة اليمنية

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، أن هناك مقترحا أمميا جديدا لحل الأزمة اليمنية.



وأضاف ولد الشيخ أحمد، خلال إفادة أمام مجلس الأمن، أن المقترح الأممي الجديد يتضمن مبادرات إنسانية وحلولا سياسية للأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن كذلك عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وشدد المبعوث الأممي على أن غياب الحل السياسي يفاقم المأساة في اليمن

وقال ولد الشيخ أحمد إن أكثر من 17 مليون يمني يعانون من نقص في الغذاء، مبينا أن تفشي وباء الكوليرا في اليمن هو الأسوأ في تاريخ العالم.

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة بأن إيصال المساعدات إلى الحديدة وفتح مطار صنعاء خطوة ضرورية وملحة، مشيرا إلى أنه لا رابح في الحرب الجارية في اليمن.

وصرح ولد الشيخ بأنه لطالما ذكر الأطراف المتحاربة بمراعاة المدنيين في قواعد الاشتباك