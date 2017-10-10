العطر القاتل في الأسواق الأردنية

حذرت سلطات الجمارك الأردنية من العطر السام القاتل “ريلاكس” ومن إمكانية تسلله إلى الأسواق الأردنية.

وعمم مدير مكتب مؤسسة المواصفات والمقاييس في “جمرك العمري”، محمود العجلوني، في مذكرة داخلية حملت عنوان “تشديد الرقابة على العطور”، تنبيها للعاملين في معبر “العمري” الحدودي، الواقع بين الأردن والسعودية، لتشديد الرقابة والتفتيش لمنع دخول هذا الصنف من العطور إلى البلاد والمنطقة الحرة. وأرفق العمري في التعميم صورة لهذا االمنتج.

وكان الظهور الأول لهذا العطر عربيا في الجزائر، قبل أن تحذر عدة دول من انتشاره ومنها مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد حذرت في بيان، أصدرته في شهر أغسطس/آب الماضي، من تداول عطر اسمه “ريلاكس”، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى موت مفاجئ بعد فترة من استعماله.

وأكدت التحاليل، التي أجريت على العطر أنه سام، وأن أعراضه لا تظهر مباشرة فور استعماله، وله مفعول متأخر قد يمتد من 3 إلى 4 أيام، بعد رشه على جسم الإنسان بحيث يؤدي إلى الوفاة.

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