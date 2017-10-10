زيارة غير معلنة .. ووفد إسرائيلي يصل إلى القاهرة

ذكرت مصادر مصرية أن وفدا إسرائيليا وصل، اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق بضع ساعات لم يعلن عنها مسبقا.

وقالت مصادر أمنية في مطار القاهرة الدولي، في تصريحات صحفية، إن وفدا إسرائيليا وصل إلى مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادما من تل أبيب، وذلك دون تحديد عدد أفراده.

وأضافت أن “الوفد الإسرائيلي ليس مرتبطا بلقاءات سياسية في القاهرة، وقد تكون لقاءات تجارية أو أمنية”.

بدورها، أوضحت مصادر أخرى شاركت في استقبال الوفد بمطار القاهرة أنه يتبع لمجموعة “تمار” الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنها وصلت إلى العاصمة المصرية لبحث تصدير الغاز إلى شركة “دولفينز” المصرية.

وقالت المصادر، حسب ما نقله موقع “صدى البلد”، إن الوفد الإسرائيلي “سيلتقى خلال زيارته إدارة شركة دولفينز الخاصة المصرية للغاز الطبيعي لاستكمال المباحثات التي أجراها الشهور الماضية بشأن التوصل إلى اتفاق تصدير كميات من الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية لشركة دولفينز خلال الأشهر المقبلة”.

وأضافت المصادر: “الوفد يستعرض ملف مد خط أنابيب جديد للغاز يمتد من حقول تمار إلى الشركة الخاصة بتكلفة حوالى نصف مليار دولار، وتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل لشراء خُمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل تمار الإسرائيلي بحوالي 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ما بين 15 و 20 مليار دولار على مدى فترة المشروع”.

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