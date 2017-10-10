العماد جوزاف عون: سنضرب بيد من حديد

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم حفل تخريج دورة ضباط اختصاصيين في الكلية الحربية وألقى العماد عون كلمة توجّه فيها بالتهنئة إلى المتخرجين، لافتاً إلى أهمية تكامل الاختصاصات العسكرية في تأمين جهوزية الجيش، داعياً إياهم الى العمل بما تمليه عليهم رسالة الجندية والضمير المهني، وإلى الابتعاد عن كل أشكال السياسة والطائفية.

وقال : ” أيها الضباط تتخرجون اليوم في وقت لا تزال فيه أصداء الانتصار الكبير الذي حققه الجيش على الإرهاب في عملية فجر الجرود، تتردّد على امتداد مساحة الوطن وفي الأوساط الإقليمية والدولية. وإذا كانت الحدود اللبنانية كلها قد أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بفعل إمساك الجيش بها، وجهوزيته الكاملة للدفاع عنها في مواجهة العدوّ الاسرائيلي، وأيِّ خرقٍ إرهابي قد يحاول النفاذ من خلالها.”

مشددا على انه من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت أيِّ مطلب أو شعار كان، فالمحافظة على إنجاز “فجر الجرود”، تتطلب المحافظة على مسيرة السلم الأهلي والانتظام العام في البلاد، والجيش لن يفرِّط قيد أنملة بدماء شهدائه وجرحاه، وتضحيات رجاله، وسيضرب بيد من حديد كلَّ من يحاول إثارة الفوضى والشغب وتعريض سلامة الوطن والمواطن للخطر.





وختم قائلا “أتوجّه إليكم بالتهنئة الخالصة، كما أتوجه إلى أهاليكم وعائلاتكم بالمحبة والتقدير، آملاً أن نكون جميعاً قد عملنا ما يلزم لخير المؤسسة وخير لبنان.”

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