ماذا تتضمّن فيديوهات محامي الأسير.. ؟

أعلن مصدر قانوني لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “فريق الدفاع عن أحمد الأسير المؤلّف من المحامين عبد البديع عاكوم ومحمد صبلوح وأنطوان نعمة، لديه مجموعة من المعطيات والأدلة الّتي أهملتها المحكمة العسكرية”.

وشدّد المصدر القانوني المتطلع على خطة عمل محامي الأسير، على أنّ “فريق الدفاع سيعتمد الإستراتيجية نفسها الّتي اعتمدها أمام المحكمة العسكرية الدائمة، وسيطرح كلّ أوراقه ومستنداته للمناقشة، ولن يتراجع عن دعوة الشهود الإدلاء بشهاداتهم، إضافة إلى عرض الأدلة وأشرطة الفيديو الّتي تحتوي على أكثر من ثلاث ساعات من التسجيلات، المأخوذة من كاميرات المراقبة، والّتي تظهر جليّاً الجهة الّتي بادرت إلى إطلاق النار على الجيش اللبناني”.

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