“سيف” يردّ: عملية “الكويتي” تكلّلت بالنجاح

بعد المقال الذي نشره “ليبانون ديبايت”، بتاريخ التاسع من تشرين الاوّل 2017، تحت عنوان “كويتي يقع ضحيّة “سيف” بعد عمليّة شفط فاشلة!”، حول ما تعرّض له المواطن الكويتي م. السّلطان، والذي دفع بالاخير الى تقديم “شكوى مع اتخاذ حقّ الادعاء الشخصي، الى النيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان، بوجه مركز بيوتي كلينيك للتجميل، الدكتور ايلي سيف، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً او متدخّلاً أو مُسهّلاً، بجرم إهمال وخطأ طبيّ فادح، ادى الى تعطيل وتشويه دائم وجسيم، وعاهة دائمة”. جاء الى الموقع كتاب ردّ بواسطة الكاتب العدل من السيد ايلي سيف، يؤكّد فيه من خلال وكيله المحامي ايلي حبيب ما يلي:

أوّلا: ان الخبر الوارد لا يمت الى الواقع والحقيقة بأي صلة وما هو الا من باب التشهير المقصود والاساءة والقدح والذم بالموكل. فالموكل وقبل ان يبلغ بمضمون الشكوى المذكورة في الخبر او يعلم بوجودها، سيقت في خبركم الافتراءات بحقه استباقاً لاي تحقيق او قرار قضائي سيبين صاحب الحق من المفتري مما يحملكم مسؤولية الضرر الفادح الواقع بالموكل نتيجة نشركم هذا الخبر الملفق والمغلوط.

ثانياً: ان الكويتي السيد م. سلطان، قد اجريت له عملية شفط دهون للبطن والصدر في مستشفى سيدة لبنان وبإشراف طاقم طبي متخصص، وقد تكلّلت العمليّة بالنجاح، الامر الذي ستكشفه التحقيقات التي ستجرى في هذا الموضوع، لكن للاسف وبغية ابتزاز الموكل، طالب السيد م. سلطان وفور انتهاء العملية باسترجاع المبلغ المدفوع منه ككلفة للعملية اضافة لمبالغ اضافية مهدداً بالتشهير بالموكل الذي تحقق للاسف من خلال الخبر المنشور من قبلكم.

وأضاف الكتاب أنّه “من جهة اخرى، ان كافة مراكز سيف بيوتي كلينك حائزة على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة كما وعلى شهادة الايزو للجودة”.

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