تحية من ريفي إلى الجميّل..

أشار اللواء ​أشرف ريفي في تغريدة على حسابه الخاص عبر “تويتر”، إلى أنّه “لطالما سمعنا بأنّ الدولة تُجري هندسات مالية لتساعد ذوي الدخل المحدود، لكن لم نسمع بأنّ دولةً تجري هندسات مالية إرضاءً ل​مصارف​ أهل السلطة”.

ووجه ريفي تحية الى كلّ من اعترض على إقرار قانون الضرائب وبصورة خاصة النائب سامي الجميّل قائلاً: “يوم الحساب آتٍ ومن هنا أوجِّه التحية لكل من إعترض أو تحفَّظ على إقرار قانون الضرائب وبصورةٍ خاصة الى الصديق النائب سامي الجميّل”.

وتابع ريفي طالباً من الناس, “القيام بثورة أو تغيير ليعبِّروا عن رفضهم لكل ما يُفرَض عليهم وليحاسِبوا في صناديق الإقتراع كل من أوصلَهم الى ما هم فيه اليوم”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

