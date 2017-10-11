هل يتمكن السوريون من التأثير على قرار الفيفا؟!

سارع السوريون إلى صفحة “الفيفا” على الفيسبوك يشكون إليها بعض الأمور التي أثارت ريبتهم خلال المباراة التي جمعت المنتخبين السوري والأسترالي وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1.

وانهالت التعليقات على منشور فوز الفريق الأسترالي ليطالب السوريون “الفيفا” بفتح تحقيق بموضوع الحكم الذي تم تغييره قبل انتهاء المباراة بقليل متهمين إياه بالانحياز للفريق الأسترالي ومشككين في توقيت التغيير بلحظة حساساة من المباراة، كما شكك السوريون بأرضية الملعب التي كان السوريون يتساقطون عليها بكثرة بعكس نظرائهم الاستراليون ما أشعرهم بالريبة.

وعلق أحد السوريين على الموقع بقوله: «لازم ينفتح تحقيق مشان اللاعب كاهل..يلي عمره 37 ولعب 122 دقيقة»، في إشارة إلى تعاطي لاعبي المنتخب الأسترالي للمنشطات، وكتب السوريون كافة تعليقاتهم باللغة الإنكليزية آملين أن تلقى مطالبهم آذاناً صاغية لدى مسؤولي الفيفا.



وكان السوريون قد عبروا عن امتنانهم لأعضاء المنتخب السوري رغم الخسارة، شاكرين جهد اللاعبين المتوقع استقبالهم بطريقة حافلة لدى وصولهم إلى سوريا.

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