هذه المنتخبات التي ضمنت تأهلها لمونديال روسيا..

مع اقتراب تصفيات كأس العالم في مختلف القارات من مراحلها الأخيرة، وصل عدد الفرق التي ضمنت تأهّلها إلى مونديال روسيا بشكل رسمي 23 فريقاً، وبقيت هناك 9 مقاعد شاغرة.

فمنذ ساعات اختتمت تصفيات أميركا اللاتينيّة، التي تأهّل منها كلّ من البرازيل والأورغواي والأرجنتين وكولومبيا بشكل مباشر إلى كأس العالم، في حين تأهّلت بيرو لتعلب ملحقاً إضافيّاً مع نيوزيلندا.

وفي تصفيات أميركا الوسطى والمكسيك (الكونكاكاف)، حقّق منتخب بنما إنجازاً كبيراً بالتأهّل المباشر إلى المونديال العالمي، برفقة كلّ من المكسيك وكوستاريكا، في حين جاءت هندوراس في المركز الرابع من المجموعة وستُواجه أستراليا في ملحق إضافي.

وفشل المنتخب الاميركي في بلوغ نهائيّات مونديال روسيا 2018، بسقوطه امام ترينيداد وتوباغو 1-2، في الجولة العاشرة الاخيرة من تصفيات منطقة الكونكاكاف.

وفي تصفيات القارة الأوروبّية، حسمت 9 فرق تأهلها إلى كأس العالم، بعد أن تصدّرت مجموعاتها، وهي ألمانيا وبلجيكا وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال وبولندا وآيسلندا وصربيا وفرنسا، إضافة إلى روسيا البلد المضيف.

وتأهّل إلى الملحق الأوروبي 8 منتخبات، هي السويد وسويسرا وإيرلندا الشماليّة وإيرلندا والدنمارك وإيطاليا واليونان وكرواتيا، وبحسب القرعة التي ستجري في 16 تشرين الأوّل، سينضم 4 من هؤلاء إلى المتأهّلين من أوروبا.

وفي أفريقيا، بقيت جولة الحسم في التصفيات في تشرين الثاني المقبل، وقبل تلك الجولة ضمنت مصر ونيجيريا التأهّل، في حين تحتاج كلّ من تونس والمغرب إلى التعادل فقط في المباراتَيْن الأخيرتَيْن للوصول إلى المونديال.

ومن آسيا التي انتهت تصفياتها في وقت مبكر، تأهّلت كلّ من السعوديّة واليابان وكوريا الجنوبيّة وإيران بشكل مباشر.

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