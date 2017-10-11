كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، ودون تعديل يذكر على الساحل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

-الطقس غدا غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مساء.

– الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 22 درجة، في الأرز من 9 الى 17 درجة، في الداخل من 12 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س .

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%

– حال البحر:متوسط ارتفاع الموج رارة سطح الماء:26 درجة.

– الضغط الجوي:764 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:39:06 ساعة غروب الشمس: 17:06

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