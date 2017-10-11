جندي سوري يتسلل إلى مواقع “داعش” في الميادين ويخرج بإنجاز نوعي!!

كثيرة هي القصص والروايات التي يتم تداولها عن أبطال الجيش السوري حتى قال بعضهم أن الملائكة تقاتل إلى جانبهم كما عبر أحد الجنرالات الروس، إضافة للعديد من المواقف التي تؤكد القوة والعزيمة لأبطال الجيش وبذلهم الغالي والنفيس من أجل انهاء الإرهاب فيها.

وفي قصتنا هذه التي تعطي نموذجاً عن التخطيط والقوة لعناصر الجيش، فقد قام جندي سوري بريف دير الزور الشرقي بالقرب من الميادين بالتسلل وحيدا الى مناطق سيطرة “داعش”.

وبعد تخطيط دام لعدة أيام ليقوم باستهداف تمركز لقيادي “داعش” بأحد الكتل السكنية، ومن ثم تسلل البطل متنكراً بالزيي الداعشي ليصل الى الكتلة و يقوم بتفخيخها.

من ثم قام بانسحاب بسيط ليقوم بتفجير الكتلة بالكامل مما سبب ارباكاً شديداً لإرهابي “داعش” و قواتهم بسبب شدة التفجير ومقتل العديد من الإرهابيين إضافة لعدد من القادة الميدانيين.

في الوقت نفسه قام أبطال الجيش السوري بالتقدم الى داخل مدينة الميادين التي تعد منطقة هامة جداً ومركزاً لقوات “داعش”.

هذه العملية التي قام بها جندي سوري وحيد لا يسعنا القول عنها سوى أنها مثال لفداء هؤلاء الأبطال لوطنهم، فالتحية والاحترام لتضحياتكم أيها القديسين والسلام عليكم حماة الديار.

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