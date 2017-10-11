الكشف عن ملابسات تحطم القاذفة الروسية في جبلة السورية

أفادت مصادر مطلعة بأن القاذفة “سو-24” التي تحطمت في مطار حميميم بسوريا، أمس الثلاثاء، كانت في لحظة الحادث في وضع غير مناسب للإقلاع من سطح الأرض.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن قاذفة روسية من طراز “سو-24” تحطمت أثناء إقلاعها من مدرج قاعدة “حميميم” في سوريا، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وذكرت صحيفة “كوميرسانت” الروسية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر مقرب من التحقيق أن نتائج التقارير الأولية تشير إلى أن الطائرة كانت في ما يسمى بوضع “غير مناسب للإقلاع” بسبب خطأ قائد الطائرة أو حدوث خلل تقني.

وأوضح المصدر أن طاقم الطائرة كان يأمل في إقلاع قاذفته حتى آخر لحظة، إلا أنه لم يتمكن بعد بلوغ السرعة المطلوبة من إقلاع الطائرة أو القفز منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن تفريغ محتويات الصندوق الأسود المسجل لمؤشرات عمل أجهزة الطائرة، والذي تم العثور عليه، سيسمح بتحديد سبب تحطم “سو-24” بشكل أدق.

وأضافت “كوميرسانت” أن الخبراء تأكدوا من أن حالة القاذفة التقنية كانت جيدة، مشيرة إلى عدم وجود أي شكوك أيضا في خبرة قائد الطائرة يوري مدفيدكوف، والطيار الثاني يوري كوبيلوف، اللذين نفذا العديد من المهمات القتالية في سوريا.

وكان من المطلوب أن يقوما في مهمتهما، التي حال تحطم الطائرة دونها، بقصف مراكز قيادة ومستودعات ذخيرة لإسلاميين متشددين في محافظة دير الزور السورية.

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