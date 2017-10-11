الرئيس عون يستقبل كادر “الرياضي”.. هذا ما قاله

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن “الإنجازات التي تحققها الفرق الرياضية اللبنانية في البطولات العالمية والإقليمية تزيد من حضور لبنان في العالم، وتؤكد على القدرات الرياضية والفنية التي يتمتع بها اللاعبون اللبنانيون في مختلف الألعاب الرياضية”.

وفي كلمة له خلال استقباله رئيس ​النادي الرياضي​ المهندس هشام جارودي على رأس وفد من الإداريين واللاعبين في النادي الذين قدموا لرئيس الجمهورية كأس بطولة الأندية الآسيوية ل​كرة السلة​، التي نظمت في الصين نهاية الشهر الماضي والتي حل فيها الفريق اللبناني في المرتبة الأولى، هنأ الرئيس عون النادي الرياضي “بهذا الانجاز الذي يضاف الى البطولات الكثيرة التي فاز بها سابقا، منوها بالكفاءات التي يتمتع بها اللاعبون والمستويات العالية التي يظهرون بها خلال المباريات امام فرق رياضية كبيرة من مختلف دول العالم”.

وشدد الرئيس عون على “اهمية الاستمرار في توفير فرص للاعبين اللبنانيين الشباب كي يستمر اندفاعهم، وتشهد لعبة كرة السلة من خلالهم المزيد من التطور لاسيما وان جمهورها يتزايد يوما بعد يوم، وهؤلاء اللاعبين سوف يشكلون خزانا للمنتخب اللبناني في اللعبة”، مشيدا بـ”الجهود التي تبذلها ادارة النادي الرياضي لتعزيز فريقها، وكذلك اأندية اللبنانية الاخرى ما رفع مستوى اللعبة وعزز حضور لبنان فيها”.

بعد ذلك، قدم المهندس جارودي للرئيس عون كأس البطولة التي اعادها رئيس الجمهورية الى النادي عربون تقدير.

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