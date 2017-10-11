دريان: “لبنان لا يقوم إلا على هذا الأمر.. “

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ، ان “اللبنانيين حريصون على تعزيز وحدتهم لضمان الاستقرار في بلدهم لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله وأنواعه الذي تجلى بانتصار الجيش اللبناني في التصدي للمجموعات المسلحة على حدوده في جرود عرسال”، مشيرا إلى أن “لبنان لا يقوم إلا على التوافق وان كثيرا من أموره التي تهم البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا لا تتحقق إلا بالتوافق والتفاهم لضمان الاستقرار والأمن والأمان في لبنان وان أي اهتزاز بهذا التوافق هو بداية مشروع فتنة نحن بغنى عنها”.

ولفت خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان اليزابيث ريتشارد الى أن “لبنان تربطه علاقات وصداقات ودية مع الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة التي تحترم حريته وسيادته وعروبته وقراراته ولا تتدخل في شؤونه وشجونه، وشدد على ان “إسرائيل هي عدو للبنان ومحتلة لفلسطين وتقوم بخرق أجواء لبنان والتعدي على حدوده ولا تلتزم القرارات الدولية الخاصة بلبنان وفلسطين أو تحترمها، وفي صدارتها إعطاء الشعب الفلسطيني حقه لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

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