توقيف المرافق الشخصي لـ”أبو علي الشيشاني”

أعلنت المديرية العامة ل​أمن الدولة​ في بيان أنها أوقفت السوري (حسن.ق) في بلدة ​حوش النبي​ – بعلبك، بجرم الإنتماء إلى تنظيم ​جبهة النصرة​ الإرهابي، والقتال ضد ​الجيش اللبناني​ في بلدة ​عرسال​. وتبيّن خلال التحقيقات أنّه كان المرافق الشخصي للمدعو أنس شركس (​أبو علي الشيشاني​) وهو أحد قياديي جبهة النصرة، كما شارك بعقد لقاءات واجتماعات ضمّت ابو مالك التلّي وانس شركس وابن عمّه ​حمزة قرقوز​، وهو قائد احدى ​المجموعات المسلحة​ في ​جرود عرسال​، حيث تمّ الإتفاق في الاجتماع على تجهيز سيارتين مفخختين وإدخالهما إلى الأراضي اللبنانية للتفجير، كما تمّ تكليفه بالاستعانة بحداد افرنجي ليقوم بتوليف المتفجرات داخل السيارتين.

ولفتت إلى أنه تمّ تسلّيم الموقوف إلى ​النيابة العامة العسكرية​ بواسطة ​مديرية المخابرات​ في الجيش اللبناني بناء لإشارة القضاء المختص.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

