تفجيرات إرهابية في دمشق

هزت قبل قليل أصوات عدة إنفجارات متتالية وسط العاصمة دمشق ناتجة عن هجوم انتحاري بالقرب من مركز قيادة شرطة دمشق بشارع خالد بن الوليد في منطقة الفحامة

حيث صرحت وزارة الداخلية السورية عن قيام ارهابيان انتحاريان بمحاولة اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد ليتمكن الحرس الموجود على الباب من الاشتباك معهما مما اضطرهما لتفجير انفسهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة وتحقيق اهدافهم

بينما تمكن عناصر الشرطة من ملاحقة إرهابي ثالث ومحاصرته والإشتباك معه خلف مبنى قيادة الشرطة مما اضطره لتفجير نفسه هناك

تسببت التفجيرات الانتحارية الثلاثة كحصيلة أولية بارتقاء شهيدين و إصابة 6 مواطنين بينهما طفلين بجروح بحسب المصادر الميدانية

هذا وصرح مدير مشفى المجتهد بدمشق عن وصول 4 جرحى إلى المشفى وهم في حالة مستقرة .

الحدث نيوز _أفرورا عيسى

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