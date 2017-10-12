“التشكيلات القضائية” شملت النافذين سياسياً

كشفت مصادر قضائية، عبر صحيفة “الأخبار”، أن “رئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ ​القاضي جان فهد​ كان يروح ويجيء مراراً وتكراراً إلى مكتب وزير العدل إبان وضع مسوَّدات الأسماء المقترحة ويعود منه محمَّلاً بملاحظات يأخذ بها ويعدِّل المسوَّدات على أساسها”،لافتة إلى أنه “وعلى الطريقة اللبنانية أيضاً، تسرّبت أسماء ​القضاة​ إلى الإعلام عند صدور التشكيلات من المجلس وتوقيعها من قبل وزير العدل، وهم من القضاة المحظيين والنافذين والمحسوبين على المراجع السياسية التي طبخت التشكيلات”.

وأشارت المصادر إلى أن “القضاة الذين ليس لهم ظهر أو واسطة أو تواصل مع المرجعيات، فقد انتظروا صدور النسخة الرسمية للتشكيلات، حالهم كحال بقية اللبنانيين”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

