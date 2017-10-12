لبنانية تأوي مطلوباً بجرائم مختلفة في منزلها..

12 أكتوبر, 2017 - 9:23 صباحًا
لبنانية تأوي مطلوباً بجرائم مختلفة في منزلها..

صدر عن المديرية العامة لقـوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بتاريخ 10/10/2017 وفي محلة حارة صيدا، ونتيجةً للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من توقيف المدعو: ا. ص. (مواليد عام 1994، فلسطيني) على متن آلية نوع “ب ام ف”، وضبط بحوزته 3 سجائر من حشيشة الكيف.

وهو مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل، سلب، مخدرات، إطلاق نار، نقل أسلحة وذخائر.

كما تم توقيف المدعوة: ن.ي. (مواليد عام 1980، لبنانية) التي كانت برفقته على متن الآلية المذكورة، وقد تبيّن أنها كانت تأويه في منزلها.

أودع الموقوفان القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

12 أكتوبر, 2017

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