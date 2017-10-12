في هذين اليومين تقلبات جوية.. فكيف سيكون الطقس

12 أكتوبر, 2017 - 10:02 صباحًا المصدر: مواقع
في هذين اليومين تقلبات جوية.. فكيف سيكون الطقس

يستمر الطقس المستقر بالتأثير على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم وغدا مع بقاء الاجواء غائمة جزئيا وسط استقرار في درجات الحرارة، مع احتمال بعض التقلبات الجوية بين بعد ظهر السبت والاحد خصوصا في المناطق الشمالية والداخلية.

الخميس ١٢ ت١:

طقس خريفي مشمس إلى غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ٢٠ و ٢٧ درجة.

الجمعة ١٣ ت١:

طقس خريفي مشمس والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.

السبت ١٤ ت١:

طقس خريفي متقلب غائم جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط بعد الامطار الخفيفة المحلية أو رذاذ فيما الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.

المصدر: مواقع
12 أكتوبر, 2017

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