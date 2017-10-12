الحجار: لقاء “كليمنصو” ليس موجها ضد أحد

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب ​محمد الحجار​ أن قانون الانتخابات النيابية يقول أنه يحق الانتخاب من خلال الهوية أو عبر جواز السفر، ومن يريد الانتخاب بأماكن سكنه فعليه تقديم طلب وطلب لاستحصال على بطاقة بيومترية، لافتا إلى أن عندما يكون هناك توافق بين القوى السياسية تسير الأمور.

وفي حديث تلفزيوني، أشار إلى أن على الكل تحمل المسؤولية وما نشهده في المنطقة من إعادة تشكيل للحدود والمشهد السياسي ليس بأمر بسيط، لذك يجب تحصين الوحدة الداخلية، لافتا إلى أن هناك ثوابت يجب العمل عليها كالدستور و “الطائف” و الشرعية العربي و الدولية، مشددا على أنه يجب العمل على إثبات الشرائع اللبنانية لإثبات أنفسنا.

وعن لقاء كليمنصو، لفت إلى أنه جاء في توقيت ما يحصل في المنطقة والغليان والتهديدات والعقوبات ضد “حزب الله” والخوف من انعكاسها على الواقع الداخلي، والموضوع الآخر هو أن اللقاء حصل قبل الجلسة التشريعية، والموضوع ليس موجها ضد احد.

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