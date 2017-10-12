أوغاسبيان: الانتخابات في موعدها

أكد الوزير جان أوغاسبيان أن ما هو مطروح على طاولة مجلس الوزراء اليوم محصور بالاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية، وأن الكلام عن البطاقة البيومترية أو التسجيل المسبق يأتي في إطار البحث بين الأطراف لأخذ آرائهم وعرض الموضوع فيما بعد على الحكومة إذا جرى التوافق عليه.

وإذ أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها، لفت إلى أن الأمور الإدارية موجودة والاستعدادت مستمرة لمواكبة الاستحقاق النيابي في أيار.

وعن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي سيتم تشكيله اليوم أوضح أوغاسبيان أن حصة النساء فيه ستكون سبعة عشر في المئة وهذا بحد ذاتها إنجاز كبير للوصول إلى الكوتا المطلوبة.

أوغاسبيان تطرق إلى التهديدات الاسرائيلية مشيرا إلى أن الجميع لا يريد فتح جبهة في ظل الأحداث التي تجري في المنطقة والاهتمام الدولي بالشأن السوري.

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