نوال الزغبي عن “برج الحمل” تؤكد: العمل جاهز منذ نيسان الماضي!

‏‏صرّحت النجمة الذهبية نوال الزغبي أمس عبر حسابها في تويتر، عن تفاصيل أغنيتها الجديدة “برج الحمل”، عقب إعلانها الإنتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث قالت: ”برج الحمل أغنية خليجية من ألحان الموسيقار طلال، كلمات عبد اللطيف البناي، توزيع حسام كامل، إشراف خالد أبو منذر“ وأكّدت في الأخير بالقول: ”هذا العمل جاهز من نيسان الماضي“.

‏وجاءت تغريدة نوال ردّاً على بعض التعليقات التي إتهمتها بتقليد الفنان عمرو دياب في إتجاهه للغناء لأحد الأبراج (أغنيته برج الحوت من ألبومه الأخير)، وبهذا أكدت نوال أنها هي من سبقته إلى ذلك، لكن تأخّر طرحها للعمل ليس أكثر.

‏نفيد بالذكر أن أغنية النجمة الذهبية “برج الحمل” قد تمّ تصويرها في بيروت، تحت إدارة المخرج بسام الترك، وسيصدر الفيديو كليب خلال الأيام القليلة القادمة.

‏ليلى جوجو