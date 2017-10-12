إسرائيل: “داعش” يتخذ مرتفعات الجولان بديلاً عن الرقة

أشارت القناة “الثانية” العبرية، إلى أنه بعد الفرار من العراق وشمال سوريا، العديد من قادة “داعش” الرفيعين متواجدون في مرتفعات الجولان، يجندون المقاتلين ويقودون حملة دعائية.

وبحسب القناة العبرية، فقد قد تم تدريب حوالي 300 شاب في مخيم لداعش، أنشئ في منطقة يسيطر عليها في مرتفعات الجولان السورية، بعد أن أجبر كبار قادة التنظيم على الفرار من مدينة الرقة السورية.

وتضيف “الثانية”، أنه قد اختار كبار قادة التنظيم الذين فروا مؤخرا من العراق وشمال سوريا، ومنهم المدعو “أبو همام الجزراوي” الذي يعرف بأنه أحد رؤساء أجهزة التجنيد في التنظيم، الاستقرار فى المنطقة التي يسيطر عليها “داعش” فى الجولان بالقرب من الحدود الفلسطينية.

وبحسب القناة، قدم مسلحو داعش إلى منطقة الجولان عبر البادية بمساعدة رجال القبائل المحلية، ويشارك في تدريباتهم العسكرية حوالي 300 من الشباب المحليين، وكذلك يتم تشغيل حملاتهم الدعائية على الإنترنت من داخل المعسكر الجديد، بدلا من تلك التي إعتمدوها في مدينة الرقة التي اضطروا للفرار منها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

