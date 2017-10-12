مؤسسات حكومية تركية تبدأ العمل داخل سوريا

افتتحت الحكومة التركية فرعاً لمؤسسة البريد التركية “ptt” في مدينة جرابلس السورية الخاضعة لسيطرة فصائل درع الفرات، وقالت وسائل إعلام تركية إنه “الفرع الأول” في اشارة ضمنية لافتتاح أفرع أخرى.

وبحسب صحيفة “يني شفق” التركية فإن هدف افتتاح الفرع يكمن بتغطية النقص في مجال الاتصال والتحويلات البنكية في المدينة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن عضو في المجلس المحلي لجرابلس ترحيبه بالخطوة بوصفها ستسهل الأمور على جميع ساكني مناطق سيطرة درع الفرات، حيث خدمات البريد التركية ستقدم لهم جميعاً وليس في جرابلس وحدها، “الله يسعد بشايرك عأساس طمنتنا هيك”.

وتحاول السلطات التركية الدخول ككيان رسمي إلى جرابلس، حيث لا ينفك والي كلس عن حضور ودعم كافة الأنشطة التي تقام في المدينة.

ويتزامن هذا الحدث مع اقتراب ذكرى سلخ لواء اسكندرون عن سوريا بتاريخ 29/11/1939، ليصبح منذ ذلك الوقت محافظة تركية، في حين لم يصدر عن الهيئات التمثيلية للمعارضة السورية منذ تشكيلها عام 2011 أي بيان أو وثيقة تشير إلى مطالبتهم باللواء السليب.

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