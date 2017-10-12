قطعت سلطات كردستان، اليوم الخميس، الطريق الواصل بين الإقليم والموصل، لمنع وقوع أي هجمات ضد الإقليم.

وقال قائد في قوات البيشمركة إن القوات الكردية قطعت الطريق الواصل بين إقليم كردستان والموصل، وذلك في مسعى لمنع حصول هجمات محتملة.

وقال مسؤول محور الخازر في قوات البيشمركة، عارف طيفور لموقع قناة “رووداو” الكردية: تم قطع الطريق الواصل بين إقليم كردستان والموصل، لمنع وقوع أي هجمات على إقليم كردستان.

وكان مصادر عديدة داخل الإقليم قد أشارت إلى أن قوات الشرطة الاتحادية تحشد قوات ضخمة، من أجل السيطرة على كركوك المتنازع عليها.

وأعلن الإقليم، في وقت سابق، قبوله الحوار مع الحكومة المركزية في بغداد، بشأن تسليم المطارات والمنافذ الحدودية.

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