بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي

بدأت جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وحضور الوزراء.

وكانت تصاريح لعدد من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة.

الحاج حسن

فقد أكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن “لا اعتراض لدينا على الأسماء المطروحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي”.

ابي خليل

أما وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل فقال: “لا خلاف حول التمديد لمقدمي الخدمات”.

حمادة

أما وزير التربية مروان حمادة وتعليقا على بند تمويل الانتخابات فقال: “أغلى انتخابات في تاريخ العالم”.

المشنوق

وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: “سيجري النقاش بموضوع التمويل للانتخابات، ولن أطرح الخطة “باء” لان اللجنة الوزارية ستجتمع في الاسبوع المقبل”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

