الجيش السوري يسيطر على مواقع جديدة في ديرالزور

اعترفَ “المرصد السوري المعارض” بسيطرة الجيش السوري وحُلفائه على أحياء “البلعوم والصناعة والبلوط” في المدخل والأطراف الشمالية الغربية وحي “الطيبة” في القسم الجنوبي لمدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بعد اشتباكاتٍ مع تنظيم داعش، ليتمكنوا بذلك من قطعِ الطريق الواصلِ بينَ الميادين والبوكمال.

وكان الجيش السوري وحلفاؤه في محورِ المقاومة قد أعلنوا السيطرة على حي البلعوم ودوار البلعوم عند المدخل الغربي للمدينة، وعلى حي البلوط وأجزاء من حي الصناعة وصولاً لمدرسة الصناعة انطلاقاً من مواقعهم في منطقة الفرن الآلي.

كما وسع الجيش والحلفاء سيطرتهم جنوب المدينة، وسيطروا على شركة الكهرباء وحيي المديحة والطيبة ومدرسة الطيبة وصولاً للمدخل الجنوبي لمدينة الميادين.

في سياق متصل اصيبت السيدة “حليمة حسين حساني” (40 ) سنة بجروحٍ بسيطة جراء تجدد سقوط القذائف الصاروخية على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي، والتي مصدرها مسلحو “جبهة النصرة” في بلدة بيانون المجاورة.

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