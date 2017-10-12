نقص أحد الفيتامينات يفقد طفل بصره

ينصح الأطباء وخبراء الصحة الآباء بضرورة تحضير أغذية غنية بالفيتامينات لأطفالهم لنمو كامل ومتوازن. ولكن ذكر موقع دويتش فيله الألماني نقلاً عن صحيفة “بيلد” الألمانية، أن عائلة كندية أطعمت طفلها وجبات لا تحتوي على فيتامين “A”، والنتيجة كانت فقدانه لبصره.

كان الطفل (11 عاما) أصيب بالعمى، بعد تناوله أثناء فترة إصابته بالحساسية، لحم الخروف ولحم الخنزير والبطاطس والتفاح والخيار. وهي مواد لا تحتوي على الفيتامينات الضرورية للبصر.

وأوضح الموقع أن هذه الأطعمة لا تحتوي على فيتامين (A ) الموجود في الجزر والذرة والفلفل والسبانخ والضروري للبصر. وهو ما أدى إلى جفاف عيون الصبي تدريجيا بسبب نقصان هذا الفيتامين.

وصل الحال إلى أن الطفل الكندي بدأ يرى بطريقة سيئة في الظلام، ثم أخذ بصره يتراجع تدريجيا يوميا بعد يوم لمدة تصل إلى 8 أشهر إلى أن أصيب بالعمى.

وأكد علماء من جامعة تورنتو الكندية أن تشخيص الصبي جاء للأسف في وقت متأخر للغاية وأنه لا يمكن شفاؤه.

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