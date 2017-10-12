مجلس الشعب يدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق

أدان مجلس الشعب الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت شارع خالد بن الوليد بمدينة دمشق أمس واصفا هذه التفجيرات بـ“العمل المشين والمدان”.

وأكد رئيس المجلس حموده صباغ في كلمة له اليوم خلال ترؤسه أعمال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني أن هذه الاعتداءات “دليل فشل التنظيمات الإرهابية والتكفيرية وداعميها ويأسهم بعد الهزائم التي لحقت بهم على يد الجيش العربي السوري”. وأشار صباغ إلى أن الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الأبرياء تهدف إلى “رفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة” مشددا على أن أعداء سورية لن يتمكنوا من النيل من صمود الشعب السوري وإيمانه بوطنه وثباته خلف جيشه وقيادته مهما ارتكبت التنظيمات الإرهابية من جرائم بحقه.

وكان ثلاثة إرهابيين انتحاريين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة ظهر أمس فى شارع خالد بن الوليد بمدينة دمشق ما ادى الى ارتقاء شهيدين وجرح عدد من المواطنين.

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