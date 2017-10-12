تمديد حالة الطوارئ في تونس

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في بلاده لمدة 30 يوميا ابتداء من يوم غد.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم أن السبسي قرر “بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017 إلى غاية 11 نوفمبر 2017”.

وكانت حالة الطوارئ مددت لـ 4 أشهر في 15 يونيو/ حزيران الماضي، علما أن الحكومة التونسية تعلن حالة الطوارئ بين حين وآخر، ضمن إجراءات تشديد احتياطاتها الأمنية تحسبا لأي مخاطر إرهابية.