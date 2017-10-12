الهند تمنع زواج القاصرات

12 أكتوبر, 2017 - 7:31 مساءً المصدر: وكالات
الهند تمنع زواج القاصرات

قضت المحكمة العليا في الهند بأن علاقة جنسية مع زوجة يقل عمرها عن 18 عاما هي “اغتصاب”، وهو حكم يقول نشطاء إنه خطوة مهمة على طريق وقف زواج القصر.

وحدد القانون الهندي سن 18 عاما كحد أدنى لزواج النساء، لكن هناك استثناءات فضلا عن السماح لرجل بممارسة الجنس، حتى لو بالقوة، مع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، طالما أنها زوجته.

وخلصت المحكمة الأربعاء إلى أن العلاقة الجنسية مع فتاة يقل عمرها عن 18 عاما تعد اغتصابا.

وقالت المحامية أنديرا جايسينغ إن الحكم سيجعل زواج الأطفال غير قانوني.

وينتشر زواج القصر في الهند، لاسيما بين فقراء الريف.

المصدر: وكالات
12 أكتوبر, 2017

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