قرار جديد حول النازحين في لبنان !!

أصدر وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده قرارا سمح بموجبه بتسجيل التلامذة غير اللبنانيين الذين كانوا سابقا في الدوام الصباحي في المدارس الرسمية في هذا الدوام، على ألا يؤدي ذلك إلى فتح شعب جديدة.

وجاء في القرار: “حيث ان القرار رقم 802/م/2017 المتعلق بتسجيل التلامذة في المدارس الرسمية في الدوام الصباحي، تضمن في الفقرة الثانية منه حول عدم قبول تلامذة غير لبنانيين في الصفوف التي تقل عن 10 تلامذة لبنانيين، ودمج هذا الصف بصف متقارب أو نقله إلى مدرسة مجاورة، وحيث تبين أن بعض التلامذة القدامى غير اللبنانيين الذين مضى على انتسابهم للمدرسة في الدوام الصباحي لسنتين أو أكثر واشقاؤهم، وكذلك من هم من أم لبنانية لم يتمكنوا من التسجيل في هذا الدوام فتم وضعهم على لوائح انتظار لحين اكتمال عدد التلامذة اللبنانيين، ومع انتهاء فترة التسجيل بتاريخ 10/10/2017، ولتمكين هؤلاء التلامذة من متابعة دراستهم، يطلب إلى مديري المدارس الرسمية التي تعتمد الدوام الصباحي قبولهم في الصفوف القائمة بأعداد تلامذة لبنانيين أقل من 10 شرط عدم زيادة عدد الشعب في المدرسة وعدم ترتيب أية حصة تعاقد جديد والأستمرار في تسجيل اسماء التلامذة على برنامج SIMS، ويصار بعد ذلك إلى دمج الصفوف في حال بقي عدد التلامذة قليلا”.

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